Arriva la nona edizione della Sagra del Fungo Cardoncello e Vino Novello. Gravina celebra uno dei suoi tesori gastronomici

(Gravina in Puglia, 17 novembre 2021) - Gravina in Puglia, 17 novembre 2021 - Gravina in Puglia celebra una delle sue prelibatezze e lo fa nel suo meraviglioso centro storico. Ritorna la “Sagra del Fungo Cardoncello e Vino Novello” sabato 20 e domenica 21 novembre 2021. Giunta alla 9° edizione, organizzata dalla Pro Loco Gravina in Puglia, è la cultura della gastronomia murgiana che incontra la tradizione per una esplosione di sapori, odori, folklore e tradizione contadina. Stand, allestimenti della civiltà contadina, musica e gastronomia d'eccellenza. Sabato 20 dalle ore 19.00 inaugurazione della sagra, taglio del nastro ed apertura stand. In piazza Plebiscito spazio al food con l'apertura del punto ristoro sempre a cura della Pro Loco dove chef e gastronomi ci regaleranno strabilianti declinazioni del fungo cardoncello. Dalle ore 19.30 animazione a cura della Piccola band "Bassa banda città di Grumo Appula". Gli stand riaprono la mattina della domenica 21 novembre a partire dalle ore 10.30; dalle ore 12.00 e fino alle ore 22.00 fornelli sempre accesi al “ristorante Pro Loco” in Piazza Plebiscito; dalle ore 11.30 alle ore 15.00 “Storie del vecchio sud”, progetto musicale alla scoperta del folklore del nostro meraviglioso territorio. Dalle ore 18.00 alle ore 22.00 tocca la “Mago sim Magik”. Spettacolo di grande effetto con colombe, colpi di scena e tanto divertimento con musica, animazione e giochi. Dalle ore 18.00 alle ore 22.00 ritorna la Piccola band "Bassa banda città di Grumo Appula". Il fine settimana della Sagra sarà impreziosito anche dal progetto “GRAVINA si RACCONTA”. Sabato e domenica alle ore 18.30 “ALLA SCOPERTA DEL FUNGO CARDONCELLO”, una gastro-passeggiata dal sapore antico arricchita da ricette del nostro passato che saranno poi fornite ai visitatori per replicare, e tramandare. La mattina di domenica 21 spazio alla natura con “I COLORI DELLA NATURA”. Un'escursione con guida alla scoperta di uno dei boschi più belli della provincial di Bari. “GRAVINA SI RACCONTA” è la proposta progettuale relativa all'Avviso anno 2021 per l'erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco, approvata e ammessa a finanziamento dalla Regione Puglia. Nel Calendario Eventi pubblicato sul sito Search Engine Optimization tutte le informazioni circa la modalità di partecipazione.

Foto di Carlo Centonze

