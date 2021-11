Violenza su donne, Versace presenta alla Camera proposte Fi

17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Oggi alle 14, in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Giusy Versace, deputata di Forza Italia e responsabile per le Pari Opportunità del partito, presenta presso la Sala stampa della Camera dei deputati le misure in materia di contrasto alla violenza di genere e in favore dell'empowerment femminile promosse dal movimento azzurro. L'evento sarà anche l'occasione per presentare iniziative culturali di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Accanto a Versace, infatti, saranno presenti Federica De Pasquale, vicepresidente nazionale di Confassociazioni con delega alle Pari Opportunità, il magistrato e scrittrice Solveig Cogliani, responsabile area giuridica di Vita senza paura la Onlus fondata da Maria Grazia Cucinotta che interverrà con un videomessaggio, Mariastella Giorlandino di Artemisia Onlus. È prevista la partecipazione delle parlamentari di Forza Italia.