Terumo Corporation e Diabeloop SA. stipulano un accordo di partnership strategica completo per ampliare la loro offerta di cure per il diabete

17 novembre 2021 a

- TOKYO e PARIGI, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Terumo Corporation, leader globale nella tecnologia medica, e la società francese Diabeloop, azienda all'avanguardia nell'intelligenza artificiale terapeutica, hanno annunciato oggi di aver firmato un accordo per una partnership strategica completa. Con questo accordo, oltre all'attuale sviluppo congiunto del sistema AID per il Giappone, lavoreranno a stretto contatto per portare in Europa soluzioni di rilascio automatico dell'insulina con la prospettiva di un'ulteriore potenziale espansione globale.

Il sistema AID è utilizzato per la gestione del diabete insulino-dipendente. Questo sistema automatizza e personalizza il trattamento contribuendo a ridurre il pesante onere mentale associato alla patologia cronica. Ospitato su un dispositivo dedicato, l'algoritmo di auto-apprendimento sviluppato da Diabeloop è collegato a un monitoraggio in continuo della glicemia (CGM) e a una pompa insulinica. Analizza i dati in tempo reale e decide se mantenere le impostazioni dell'insulina correnti o regolarne il rilascio. In Europa e negli Stati Uniti, sempre più persone affette da diabete utilizzano o cercano di utilizzare i sistemi AID per un migliore controllo del glucosio e una migliore qualità della vita.

DBLG1, la soluzione di algoritmo all'avanguardia di Diabeloop è attualmente disponibile in diversi mercati europei.

Nel 2018, Terumo ha lanciato "MEDISAFE WITH", una patch pump (microinfusore di insulina), progettata per essere indossabile e leggera e garantire in tal modo il comfort e la libertà del paziente. Inoltre, Terumo è il distributore esclusivo del sistema CGM Dexcom in Giappone dal 2019.

Dal 2020, entrambe le aziende lavorano allo sviluppo congiunto di un sistema AID in Giappone, con l'obiettivo di aiutare i giapponesi affetti da diabete.

"Vogliamo offrire sempre più scelte alle persone affette da diabete. Questo nuovo accordo consentirà a entrambe le aziende di continuare a contribuire alla cura del diabete con un impatto reale sui risultati clinici, proponendo al contempo soluzioni personalizzate sicure e altamente efficaci", ha dichiarato Erik Huneker, fondatore e CEO di Diabeloop.

"Riteniamo che questa partnership fornirà opzioni di trattamento migliori per i pazienti affetti da diabete in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è fare in modo che i nostri prodotti e le nostre soluzioni aiutino i pazienti a gestire meglio il proprio diabete ed evitare loro di sentirsi condizionati da questa patologia", ha dichiarato Yoshiya Kikawa, general manager, DM e Consumer Healthcare Group di Terumo.

Sulla base di questo accordo di partenariato strategico, le due aziende accelereranno e rafforzeranno la collaborazione per i sistemi AID. Inoltre, combinando le tecnologie di entrambe le società e rispondendo ulteriormente alle esigenze mediche non soddisfatte, sia Terumo che Duabeloop si impegneranno a sostenere un maggior numero di pazienti affetti da diabete in Europa, cercando al contempo di guardare ad altri Paesi e regioni.

"Siamo estremamente lieti di sottoscrivere questo accordo di partenariato strategico completo. Dal 1982 forniamo soluzioni all'avanguardia nel settore del diabete. Insieme a Diabeloop, siamo certi di poter offrire ai professionisti del settore sanitario e ai pazienti soluzioni a valore aggiunto non solo in Giappone, ma ovunque nel mondo", ha commentato Hikaru Samejima, Presidente della General Hospital Company di Terumo.

"Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership con il leader globale Terumo tramite questo nuovo accordo e di ampliare il nostro contributo alla gestione personalizzata del diabete attraverso la soluzione interoperabile di Diabeloop. Insieme saremo in grado di portare l'innovazione a un maggior numero di persone affette da diabete in Europa e nel resto del mondo", ha dichiarato Marc Julien, co-CEO di Diabeloop.

Informazioni su Terumo

Terumo (TSE:4543) è un'azienda leader a livello globale nella tecnologia medica ed è impegnata da 100 anni a "offrire il proprio contributo alla società attraverso la sanità". Con sede a Tokyo e attività a livello globale, Terumo impiega oltre 25.000 associati in tutto il mondo per fornire soluzioni mediche innovative in oltre 160 Paesi e regioni. La società ha avviato la sua attività come produttore giapponese di termometri e da allora continua a sostenere la sanità. Ora, il suo ampio portafoglio di attività spazia dall'intervento vascolare e dalle soluzioni cardio-chirurgiche, alla tecnologia di trasfusione del sangue e terapia cellulare, e ai prodotti medici essenziali per la pratica clinica quotidiana, come i sistemi di trasfusione, la cura del diabete e i trattamenti di dialisi peritoneale. Terumo si impegnerà ulteriormente per essere un'azienda stimata da pazienti, professionisti medici e società in generale.

Informazioni su Diabeloop

Missione di Diabeloop: evitare alle persone affette da diabete di tipo 1 oltre 100 decisioni terapeutiche quotidiane e ridurre il loro pesante onere mentale. Inizialmente ideata da un progetto di ricerca medica, Diabeloop è stata creata nel 2015 dal Dott. Guillaume Charpentier, ora Chief Medical Officer, e da Erik Huneker, che gestisce l'azienda insieme a Marc Julien dal 2016. Questo team dirigenziale complementare collabora con partner esperti come CEA-Leti, azienda francese famosa nell'ambito della ricerca tecnologica. Nel 2018, il sistema DBLG1, il primo dispositivo medico per la gestione automatica del diabete di Diabeloop, ha ottenuto nel 2020 il marchio CE, seguito da DBL-hu, la sua soluzione per la gestione del diabete di tipo 1 altamente instabile.

Un secondo round di finanziamenti di 31 milioni di euro si è concluso nel novembre 2019 per accelerare il lancio commerciale internazionale del DBLG1 iController e supportare un ambizioso programma di ricerca e sviluppo.

Oggi Diabeloop unisce la personalità, la passione e le competenze di oltre 100 persone di talento impegnate a migliorare la qualità della vita di tutte le persone affette da diabete.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1687840/DBLG1_System_Terumo_ITALIAN.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1687833/MEDISAFE_WITH.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1687834/diabeloop.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1433176/Terumo_Logo.jpg