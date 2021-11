Delta è partner di Webasto per lo sviluppo di una soluzione di gestione termica per moduli sensori da tetto in ambito automotive

17 novembre 2021 a

HOOFDDORP, Netherlands, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Delta, un leader globale nelle soluzioni di alimentazione e gestione termica, ha annunciato oggi una partnership con Webasto, azienda leader mondiale nelle soluzioni di tetti per automobili.

Con questa partnership, Webasto ha sfruttato l'esperienza di Delta nei componenti di gestione termica attiva e passiva e il supporto tecnico per lo sviluppo dei suoi moduli sensori da tetto (Roof Sensor Modules, RSM).

Grazie al Modulo sensore da tetto Webasto contribuisce a dare forma al futuro della guida autonoma. Michael Respondek, Executive Vice President Roof & Components Europe di Webasto, ha dichiarato: "Insieme ai nostri partner siamo riusciti a integrare la tecnologia dei sensori nel tetto dell'auto in un modo visivamente piacevole. Grazie all'esperienza di Delta nel settore dell'auto, combinata con le sue competenze nelle soluzioni di gestione termica, la nostra collaborazione sugli RSM aiuterà questo settore a compiere notevoli passi avanti nell'evoluzione della guida autonoma e semi-autonoma". La soluzione RSM è stata presentata in anteprima al recente salone IAA Mobility 2021 di Monaco di Baviera, in Germania.

Gavin Hsu, Business director, Fan & Thermal Management Business Group di Delta EMEA, ha commentato: "Delta è davvero entusiasta del ruolo che riveste nella collaborazione per le soluzioni di gestione termica degli innovativi RSM di Webasto, la quale contribuirà ridurre i tempi con cui la guida autonoma sicura e affidabile diventerà parte della nostra vita quotidiana. Le solide competenze in R&S di Delta, che comprendono oltre 9.000 ingegneri di R&S in tutto il mondo, e l'impegno a investire oltre l'8% dei suoi ricavi annuali in R&S sono stati determinanti per ottenere la nostra eccellente reputazione nel settore dell'auto. Ecco perché siamo diventati partner di Webasto per lo sviluppo dei suoi RSM all'avanguardia".

Con gli RSM, Webasto offre agli OEM un sistema di tetto apribile che include sensori integrati per la guida autonoma per applicazioni di produzione in serie di veicoli passeggeri e robotaxi. Essendo il punto più alto del veicolo, il tetto è il luogo ideale per integrare telecamere, radar e sensori LiDAR. Per assicurare la continua funzionalità dei sensori degli RSM anche quando i sensori sono esposti direttamente alla luce del sole, l'innovativo sistema di gestione termica di Delta, che comprende soluzioni di raffreddamento sia attive che passive, garantisce la funzionalità della tecnologia dei sensori in qualsiasi condizione atmosferica.

Per gli RSM, Delta e Webasto hanno sviluppato una soluzione termica che, oltre ad essere compatta e flessibile, è stata progettata per soddisfare le precise specifiche di Webasto. Inoltre, grazie alla considerevole esperienza di Delta nella progettazione e fornitura di componenti per i produttori di automobili eravamo certi che avesse le risorse e le competenze globali per progettare una soluzione adatta agli elevati standard di qualità di Webasto.

Maggiori informazioni su Delta

Delta, fondata nel 1971, è un'azienda leader globale negli alimentatori a commutazione e nei prodotti per la gestione termica con un ricco portafoglio di sistemi e soluzioni intelligenti per il risparmio energetico nei settori dell'automazione industriale, dell'automazione degli edifici, dell'alimentazione delle telecomunicazioni, delle infrastrutture per data center, della ricarica dei veicoli elettrici, dell'energia rinnovabile, dell'immagazzinamento dell'energia e dei display, per favorire lo sviluppo della produzione smart e delle città sostenibili. Quale buon cittadino d'impresa a livello mondiale, fedele a quanto dichiarato nella sua mission aziendale, "Fornire soluzioni innovative, pulite ed efficienti dal punto di vista energetico per un domani migliore", Delta sfrutta la sua solida competenza nell'elettronica di potenza ad alta efficienza e il suo modello di business ESG integrato per affrontare le principali questioni ambientali, come il cambiamento climatico. Delta serve i suoi clienti attraverso i propri uffici di vendita, centri di Ricerca e Sviluppo e impianti di produzione distribuiti in quasi 200 sedi nei 5 continenti.

Nel corso della sua storia, Delta ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti a livello mondiale per i suoi successi commerciali, le tecnologie innovative e la dedizione all'ESG. Dal 2011, Delta è stata quotata nel DJSI World Index degli indici Dow Jones Sustainability™ per 10 anni consecutivi. Nel 2020, Delta è stata anche riconosciuta da CDP con due valutazioni di livello di leadership "A" per il suo contributo sostanziale ai problemi del cambiamento climatico e della sicurezza idrica ed è stata nominata "Supplier Engagement Leader" per il suo continuo sviluppo di una catena del valore sostenibile.

Per informazioni dettagliate su Delta, visitate: www.delta-emea.com

