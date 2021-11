Ue: Mattarella, 'cittadino europeo uno dei frutti più positivi'

17 novembre 2021 a

Madrid, 17 nov. (Adnkronos) - "La diplomazia parlamentare ha un ruolo significativo nel promuovere le relazioni tra popoli, nell'approfondire la conoscenza delle ragioni e delle sensibilità che sono prevalenti in ciascun Paese, nel contribuire a far emergere quel 'cittadino europeo' che è uno dei frutti più concreti e positivi del percorso di integrazione continentale che insieme stiamo compiendo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una prolusione al Congresso dei deputati spagnolo.