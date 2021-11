Covid: Bankitalia, torna positivo giudizio famiglie su futuro economia**

17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov. - (Adnkronos) - Torna positivo, per la prima volta dallo scoppio della pandemia, il saldo tra le attese delle famiglie italiane circa il possibile miglioramento o peggioramento della situazione economica generale e del mercato del lavoro nei successivi dodici mesi. Lo segnala la Banca d'Italia nella nuova indagine straordinaria sulle famiglie italiane, in cui sottolinea come la percentuale di nuclei che temono un peggioramento del quadro generale e del mercato del lavoro è diminuita di oltre 10 punti percentuali, portandosi al 27 e al 31 per cento rispettivamente, il livello più basso dall'inizio dell'indagine, mentre gli 'ottimisti' si attestano intorno al 33-34%.