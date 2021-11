17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Sul processo di integrazione nell'Ue, l'Albania "è sempre stata sostenuta dall'Italia, che continuerà a farlo, questo è importante per l'Albania, per l'Italia, ma anche per la stabilizzazione dei Balcani". Lo ha detto il premier Mario Draghi, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro della Repubblica d'Albania, Edi Rama.