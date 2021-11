Sport: gli scenari di cambiamento nel settore dilettantistico, se ne discute a tavola rotonda Asi (2)

17 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Nel settore sportivo dilettantistico, in questa fase di transizione dalla pandemia, tutta l'attenzione ricade su 4 importanti aspetti: i collaboratori sportivi, la gestione delle Asd e Ssd dal punto di vista economico e dei nuovi adempimenti; la gestione delle perdite anche in riferimento al nuovo codice della Crisi di Impresa; la Riforma del Terzo Settore. L'obiettivo della tavola rotonda é proprio quello di dare una fotografia dell'attuale situazione del settore sportivo e mappare il cambiamento in corso, attraverso le ripercussioni concrete e le opportunità da cogliere.

In tempi ancora non sospetti, a partire dal 2019, Asi ha introdotto il portale Asi Sport Fisco, un canale interamente dedicato agli approfondimenti fiscali, legali, del lavoro e gestionali per una Asd o Ssd. I destinatari di questo canale sono proprio i gestori e gli amministratori delle Asd e Ssd affiliate ad Asi che possono fare rifermento su una fonte di informazione gestita da fiscalisti, avvocati, consulenti del lavoro e manager esperti nel settore sportivo e interni al mondo Asi. Il portale Asi Sport Fisco “sforna” ogni settimana un contenuto di approfondimento o di aggiornamento in caso di notizie “straordinarie”.

Gli utenti del portale possono mettersi in contatto con i professionisti di riferimento che fornisco un primo contatto entro 48h dalla richiesta. Non solo, Asi Sport Fisco è il canale promotore di Asi T.O.P. Tour dove “T.O.P.” è acronimo di Territori, Opportunità, Persone. Un format itinerante che ha toccato tutti i principali Comitati territoriali Asi, con tavole rotonde in presenza e in modalità videoconferenza, quando erano in vigore le restrizioni, per valorizzare i singoli comitati in loco attraverso la formazione.