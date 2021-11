17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Non dobbiamo copiare nulla da nessuno perché abbiamo fatto meglio di altri grazie all'estensione del vaccino. La cosa positiva dei governatori è la grande unità su un unico obiettivo, prosciugare il bacino nel quale il virus ancora sopravvive e si sviluppa, che è quello dei no vax e dei non vaccinati". Lo dice Nicola Zingaretti intervistato su Sky tg 24