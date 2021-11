17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Ho proposto di portare nel Lazio a 5 mesi la possibilità di fare il terzo richiamo soprattutto per gli over 70-80. Il calo della copertura vaccinale non avviene all'improvviso al sesto mese. Il richiamo al quinto mese favorirebbe nella regione la sicurezza". Lo ha detto il governatore del Lazio Nicola Zingaretti intervenendo a Sky tg 24.