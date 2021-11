17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Io vorrei cambiare la legge elettorale, a me questa legge non piace". Così Enrico Letta alla presentazione del libro di Bruno Vespa. In particolare, dice il segretario del Pd, sulle liste bloccate che "significa più fedeltà al capo che ai territori".