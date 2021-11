Covid: Letta, 'io sono per massimo rigore, solo così libertà e no lockdown'

17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Su vaccini e green pass "sono rimasto abbastanza impressionato dal vedere distanze così marcate tra le forze politiche. Io non condivido quello che ha detto Meloni, non condivido l'atteggiamento di Fdi e di buona parte della Lega su questo tema". Così Enrico Letta alla presentazione del libro di Bruno Vespa con Giorgia Meloni.

"Siccome il tema della quarta ondata è presente in tutta Europa, non è dire 'al lupo, al lupo' ma se non si previene è peggio. Quindi sì a tutto ciò che va verso il rigore nella gestione di questa vicenda, dobbiamo fare tutto il possibile per tenere aperto il Paese, l'economia, garantire la libertà delle persone. E' fondamentale".

E d'accordo con la linea di alcuni governatori, come Fedriga? "Io sono sulla linea più rigorosa che ci possa essere sennò torniamo al lockdown e non possiamo permetterci un nuovo disastro sanitario ed economico".