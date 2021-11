Manovra: Letta, 'spero patto si concretizzi, attese italiani sono tante'**

17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Io sono dell'idea di una maggioranza che si trovi a discutere e a trovare punti di intesa su una legge di bilancio difficile, perché sono tante le attese degli italiani. Spero che questa idea si concretizzi. Io la proposta l'ho fatta con questo spirito, che è lo spirito di mettere a disposizione di dire che il Pd guarda alla legge di bilancio come un momento in cui dare soluzioni". Così Enrico Letta alla presentazione del libro di Bruno Vepsa. "Io sono fiducioso sul fatto che la maggioranza approverà la legge di bilancio in tempi giusti e con una discussione giusta".