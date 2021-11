Pd: Letta, '50mila persone in due mesi alle Agorà'

17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov (Adnkronos) - "Fino a ora 50mila persone hanno partecipato negli ultimi due mesi" alle Agorà democratiche, "credo che questo ci aiuterà a rafforzare la democrazia e il nostro partito". Lo ha detto Enrico Letta nel corso della sua partecipazione al Global progressive forum.

"Le Agorà mettono insieme i cittadini che vogliono partecipare, presentare proposte, è un modo per decidere che direzione prendere -ha spiegato il segretario del Pd-. Vogliamo ascoltare i cittadini, quello che chiedono, avere un forte esercizio di democrazia partecipativa. Il nostro futuro progetto per cambiare l'Italia sarà costituito da queste proposte, è la prima volta, non è democrazia diretta ma partecipativa".