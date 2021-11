Ideal Standard: Todde, 'primo passo importante per mantenere attività produttiva'**

17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Oggi al Mise alla presenza della Regione Veneto e del ministro Federico D'Incà, è stato raggiunto l'accordo tra le parti sociali per il percorso si reindustrializzazione del sito Ideal Standard dì Trichiana". Ad affermarlo in una nota è la viceministra al Mise Alessandra Todde. L'accordo, rileva, "prevede un supporto dell'azienda al processo di reindustrializzazione attraverso la nomina dì un Advisor ed un pacchetto di incentivi per i potenziali subentranti che prevede sia uno zainetto monetario, sia la disponibilità alla cessione dell'area produttiva ad un prezzo simbolico".

Inoltre, in caso di subentro di un diretto competitor, sottolinea Todde, "l'azienda si è resa disponibile a cedere il marchio 'Dolomite' e a supportare per almeno due anni la produzione attraverso contratti dì fornitura. Seguo questo tavolo da oltre un anno e mezzo con la mia struttura tecnica e il risultato raggiunto oggi è un primo passo importante per mantenere l'attività produttiva e non desertificare ulteriormente il territorio. Ringrazio l'assessore Elena Donazzan per aver svolto una serie dì incontri tecnici preliminari fondamentali per arrivare all'accordo di oggi. Il Mise -conclude Todde - si è impegnato a monitorare il processo di reindustrializzazione con il supporto di Invitalia quale struttura tecnica".