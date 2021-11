17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov (Adnkronos) - "Non si può più chiamare pluralismo lo scambiarsi 5 secondi di "panino" un po' per uno, oggi che c'è internet... Io, da segretario del Pd, mi rifiutai di dare dei nomi per la Rai. All'azienda bisogna dare una prospettiva nel futuro, ora che il canone vogliono tirarlo via dalla bolletta". Lo ha detto Pierluigi Bersani a Otto e mezzo su La7.