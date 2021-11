Caso Orlandi: avvocato famiglia, 'su rivelazioni Capaldo ci rivolgeremo ad autorità vaticana'

17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Intendiamo rivolgerci immediatamente all'autorità giudiziaria vaticana, per chiedere chiarimenti dopo le rivelazioni del magistrato Giancarlo Capaldo, al fine di conoscere a che titolo è avvenuto questo incontro, chi erano gli interlocutori, a che titolo parlavano". A dirlo all'Adnkronos è l'avvocato della famiglia di Emanuela Orlandi Laura Sgrò, in seguito alle rivelazioni del magistrato avvenute nel corso della presentazione del romanzo 'La ragazza scomparsa', incentrato sul caso del sequestro di Emanuela Orlandi che Capaldo ha seguito per ben 4 anni a partire dal 2009.

"Ci attiveremo subito, erano anni che aspettavamo questo momento -aggiunge l'avvocato Sgrò- Dopo 38 anni, la famiglia ha diritto di sapere la verità".