Fondazione Open: Renzi, 'Bersani prima spieghi finanziamenti da Riva e gestione Pd'

17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov (Adnkronos) - "A Bersani dico che prima di parlare di me e dovrebbe dire come mai lui prendeva soldi, legittimi, da Riva a Taranto. Io i soldi non li ho presi da Riva come ha fatto Bersani, li ho portato con il mio governo per sistemare Taranto. Bersani dovrebbe prima spiegare cosa ha fatto lui, sia a Taranto che nella gestione del partito, quando era segretario e costava un sacco di soldi, con centinaia di persone assunte, e c'era il finanziamento pubblico". Lo ha detto Matteo Renzi a Non è l'arena.