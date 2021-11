Rai: Renzi, 'Conte si lamenta per non aver partecipato alla lottizzazione'

17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov (Adnkronos) - Conte non va più alle trasmissioni Rai? "Una grandissima notizia per la Rai, aumenterà lo share senza Conte". Lo ha detto Matteo Renzi a Non è l'arena.

"Il M5s sette anni fa diceva no alla lottizzazione, oggi il M5s si lamenta perché non ha partecipato alla lottizzazione -ha aggiunto il leader di Iv-. Tutte le volte che Conte fa una uscita da leader M5s è più facile che il M5s si distrugga prima della legislatura".