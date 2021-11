Eventi ecosostenibili: nasce il “Green Event Manager”

18 novembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Per creare eventi ecosostenibili nasce la nuova figura del “Green Event Manager”: “Un valore aggiunto per gli stakeholders ed il Pianeta” secondo Roberto Carnevali, creatore con la sua società Benefit “Ambiente e Salute” della certificazione Ecoevents, in collaborazione con Legambiente

Milano, 18 Novembre 2021. COP26, la conferenza dell'ONU sul clima, si è ormai conclusa a Glasgow e ha segnato alcuni aspetti di grande interesse. Innanzitutto ha evidenziato come il tema della difesadell'ambiente e la lotta al cambiamento climatico sia ormai non solo prioritario sulle agende deileader mondiali, ma anche di tutte quelle persone che hanno sensibilità rispetto al futuro e alle sorti del pianeta. In particolare i giovani, che hanno manifestato in tutto il mondo per chiedere azionirapide e incisive. Azioni che però non possono essere demandate solo ai governi.

“Ciascuno di noi, con le proprie scelte, può incidere sul futuro del pianeta”. Ne è convinto RobertoCarnevali, co-founder di Ecoevents e coordinatore scientifico del Master Event Management e sostenibilità di 24 ORE Business School, oltre che professionista conosciuto a livello nazionale soprattutto per il suo ruolo nell'ambito sportivo, come Direttore Commerciale di Master Group Sport.

Da sempre Carnevali è fortemente interessato alle tematiche ambientali, e da diversi anni ha scelto di investire la propria professionalità anche nel settore green, fondando insieme a Romano Ugolini la società Benefit “Ambiente e Salute”, e in collaborazione con Legambiente ha dato vita anche alla certificazione "Ecoevents".

Carnevali, come si è sviluppato il suo impegno sull'ecosostenibilità?

“Ho sempre sostenuto che sport e ambiente rappresentano un binomio indissolubile. Da oltre 30 anni mi occupo dell'organizzazione di eventi di alto livello, anche internazionali, e ho scelto di puntare sulla Certificazione Ecoevents con l'obiettivo di affiancare e certificare chi intende adottarecriteri di salvaguardia ambientale e pratiche di efficientamento nell'organizzazione dei propri eventi. Un evento, in particolare quelli di grandi dimensioni, ha un impatto ambientale importante tra organizzazione, allestimento e logistica, e poi la concentrazione di migliaia di persone nello stesso luogo, la gestione dei rifiuti che producono e molti altri aspetti.

Gli eventi ecosostenibili rappresentano una delle sfide per la lotta al cambiamento climatico. Essere sostenibili significa pensare al domani, oggi. Significa adottare uno stile di vita attento e consapevole nei confronti di sé stessi e di chi ci circonda, avendo cura di ciò che tutti abbiamo in comune. Mi sento personalmente molto vicino ai giovani che in tutto il mondo fanno sentire la loro voce chiedendo di condividere con loro questo grande impegno e accettare le sfide anche quando sono difficili”.

Ambiente e Salute società Benefits ha avuto modo di attivare anche una partnership con Legambiente nazionale.

“Quando abbiamo lanciato questi progetti, abbiamo avuto la splendida opportunità di poter collaborare con Legambiente e di interagire con i suoi 1000 circoli e 18 sedi regionali. È stata un'esperienza bellissima, perché ci ha permesso di toccare con mano quante persone condividono con entusiasmo e grandissimo impegno i nostri stessi obiettivi. Ambiente e Salute è una società Benefit, il cui obiettivo è supportare tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso fondato sulla sostenibilità e comunicare questo impegno. Il marchio Ecoevents poi, ha l'obiettivo di rendere sostenibili gli eventi fino a poterli certificare “Eco Certified Events”, e ha trovato subito un grandissimo interesse. Del resto compiere azioni a favore dell'ambiente, oggi più che mai porta un grande valore aggiunto a chi lo fa, sia questa un'azienda, una società sportiva, un evento musicale un'associazione”, racconta ancora Carnevali.

Con l'obiettivo di coinvolgere sempre più realtà e persone verso questi obiettivi è nato anche il libro “L'evento che fa bene al pianeta”, che ha scritto con Romano Ugolini.

“Si tratta – risponde Roberto Carnevali – di una sorta di “manuale”, semplice e diretto, che dà consigli pratici su cosa bisogna fare per organizzare un evento green, ecocompatibile, che gli conferisce come accennavo un forte valore aggiunto. Abbiamo raccolto concetti e indicazioni dalla nostra lunga esperienza professionale e di organizzatori di eventi. Siamo convinti che solo se ognuno di noi partecipa con azioni concrete e mirate a costruire il futuro si potrà vincere la lotta al cambiamento climatico”.

Con questi temi che oggi sono al vertice dell'attenzione globale, Carnevali è certo che saranno richieste a tutti i livelli professionalità e competenze legate alla tutela ambientale, e che il futuro (ma già il presente) è segnato dallo sviluppo dei “Green jobs”. Per questo EcoEvents ha lanciato una nuova sfida, organizzando un Master in collaborazione con Legambiente e in particolare con 24 Business School

“Attraverso questo Master viene formata una figura che già oggi è molto richiesta da chi si occupa di eventi: il Green Event Manager. Il Master si svilupperà nell'arco di 7 weekend, per consentire la partecipazione anche a chi lavora: il venerdì e il sabato. Saranno messe a disposizione anche le lezioni on-demand registrate sempre disponibili con la piattaforma e-learning”, spiega Carnevali.

Ma a chi è rivolto il Master per diventare Green Event Manager?

“A chi lavora per agenzie e organizzatori di eventi, ma anche ad Amministratori pubblici e Responsabili di settore dei diversi Enti, che sono coinvolti nell'organizzazione eventi. In generale è un'opportunità rivolta a tutte quelle persone che vogliono puntare su un lavoro dalle forti prospettive nel settore green”, risponde Carnevali.

Saranno fornite competenze sempre più richieste dalle aziende che sponsorizzano eventi, ma anche dal pubblico che vi partecipa, più che mai attento all'impatto ambientale delle proprie scelte. Chi si iscriverà al Master verrà preparato su come rendere sostenibili tutte le fasi di un evento, dal punto di vista ambientale ma anche sociale ed economico: dal marketing, all'organizzazione vera e propria, fino alla comunicazione”.

Al termine del corso si riceverà l'Executive Master Certificate di 24 Business School, un attestato di grande prestigio.

La partenza del Master è fissata il 26 novembre e per avere maggiori informazioni basta visitare il sito internet Search Engine Optimization .

Responsabilità editoriale: TiLinko.it – Img Solutions srl