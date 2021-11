Quando i serramenti giocano un ruolo fondamentale: i loft e le soluzioni in alluminio di Oknoplast

18 novembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

Milano, 18 novembre, 2021 - Ampi spazi, grande luminosità, uno stile il più delle volte industriale, o comunque semplice ed essenziale. Il loft, anche definito open space, è una soluzione architettonica e stilistica di grande tendenza e molto apprezzata, che rispetto a un classico appartamento richiede però maggiori attenzioni sotto alcuni punti di vista.

In primis la luminosità: deve essere favorita al massimo, dal momento che spesso passa attraverso pochi -talvolta unici - punti luce. In secondo luogo l'isolamento termico che, in ambienti con altezze elevate e pareti divisorie pressoché assenti, richiede una scelta accurata dei serramenti, che solitamente sono i principali responsabili della dispersione di calore in un'abitazione (e del conseguente aumento dei costi in bolletta).

Tra le proposte di Oknoplast i serramenti in alluminio rappresentano le soluzioni più adatte per questa tipologia di spazio, sia per le elevate performance di isolamento termoacustico che per l'estetica molto moderna, ma al tempo stesso versatile e funzionale.

La prima proposta è Futural, una finestra in alluminio dalle linee moderne e squadrate. Il serramento è dotato di una struttura robusta che consente di alloggiare una doppia o tripla vetrocamera, migliorando le prestazioni in termini di isolamento termico e acustico. Progettata con l'intento di proteggere e isolare la casa a 360° gradi, Futural garantisce eccellenti risultati anche contro i tentativi di intrusione già nella versione base. Grazie all'impiego di vetrocamere extra-light massimizza la luce naturale in ingresso, risultando perfetta per illuminare adeguatamente loft e ambienti simili.

L'evoluzione di Futural – Futural OC - si contraddistingue per le qualità indiscutibili della prima in termini di isolamento a cui si aggiunge una peculiarità unica: Futural OC è, infatti, una finestra in alluminio quasi invisibile. Vista dall'esterno la sua struttura scompare completamente all'interno della parete, regalando un effetto incredibilmente futuristico. Nelle versioni a due ante, il nodo centrale largo appena 76 mm amplia la superficie vetrata e porta la luminosità in casa ai massimi livelli.

Come detto, il loft richiede soluzioni di design altamente performanti, che non si limitano alle finestre: è così che Oknoplast completa la propria offerta con Tenvis, linea di portoncini in alluminio caratterizzata da eccellenti parametri di isolamento termico (0,85 W / m2K), resistenza agli agenti atmosferici ed estetica ricercata.

Tutti i modelli delle collezioni di porte Tenvis offrono, inoltre, una sicurezza elevata. Sono infatti provvisti di chiusura automatica che blocca l'anta in tre punti senza utilizzare la chiave e di una rosetta ad anello in grado di fornire una solida protezione dai tentativi di scasso.

Inoltre, per innalzare gli standard di sicurezza e per soddisfare le crescenti esigenze di comfort abitativo, tutte le porte Tenvis possono essere integrate con i più innovativi sistemi di Smart Home.

Contatti:

OKNOPLAST

Infoline 0549 905424

Search Engine Optimization