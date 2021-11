Covid: Tajani, 'serve forte campagna per convincere chi non è vaccinato'

18 novembre 2021 a

a

a

Roma, 18 nov (Adnkronos) - "Bisogna avviare immediatamente una campagna di informazione per convincere gli italiani che avevano paura a vaccinarsi e una campagna per la terza dose". Lo ha detto Antonio Tajani, a proposito dell'emergenza Covid.

"Mi auguro si possa evitare il lockdown, per questo dobbiamo lanciare un appello a chi non è vaccinato e chi non si vuole vaccinare, perchè la libertà di tutti deve essere difesa ma la libertà di una minoranza non può conculcare la libertà della maggioranza degli italiani -ha spiegato il coordinatore di Forza Italia-. Nei prossimi 10 giorni è indispensabile una campagna molto forte per vaccinare il maggioro numero possibile di italiani che non si sono vaccinati e per la terza dose".