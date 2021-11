Legal for Digital: Legal for Digital: il premio Boutique di Eccellenza dell'Anno “Consulenza Diritto della Rete” Le Fonti Awards

18 novembre 2021 a

(Milano 18 novembre 2021) - Milano, 18 Novembre 2021. Il primo studio legale per il digitale in Italia, Search Engine Optimization , è riuscito in pochissimo tempo ad affermarsi come punto di riferimento nel campo del diritto del web. Il traguardo raggiunto è stata certificato il 26 ottobre 2021 da un importante riconoscimento, il Boutique di Eccellenza dell'Anno “Consulenza Diritto della Rete”, uno degli esclusivi premi rilasciati da Le Fonti Awards®.

L'undicesima edizione del prestigioso sistema di premiazioni gestito dal Gruppo Le Fonti, la quale quest'anno si è tenuta presso l'esclusiva location del Palazzo Mezzanotte sede di Borsa Italiana, ha confermato i risultati ottenuti da Legal for Digital, uno studio legale innovativo e altamente competente specializzato nella consulenza legale per le attività legate al web marketing.

Il premio testimonia l'alta qualità del servizio e le performance dello studio legale italiano, in grado di proporre soluzioni moderne e in linea con le esigenze di freelance, aziende, agenzie e startup attive in ambito digitale. Il riconoscimento, infatti, tiene conto di una serie di criteri di valutazione, tra cui l'innovazione di settore, i risultati di business, la leadership di mercato, la formazione, la qualità del servizio e la sostenibilità dell'azienda.

I servizi di Legal for Digital per il diritto del web

Legal for Digital è uno studio legale specializzato nella consulenza a professionisti e imprese, allo scopo di agire in modo preventivo e supportare le attività nella protezione del business. Il team è composto da avvocati altamente qualificati nell'ambito del diritto della rete, un'alta specializzazione che consente di offrire assistenza a 360 gradi a tutte le realtà con un business digitale, integrale o ibrido.

Lo studio legale è stato fondato da Alessandro Vercellotti e Brunella Martino, avvocati con grande esperienza nel campo legale e digitale, formatori e professionisti in possesso di conoscenze in ambito marketing, con una partecipazione costante ai più importanti eventi di formazione di settore. Sono anche autori del libro “Contest e Concorsi a Premi Online”, attraverso il quale propongono le linee guida da seguire nella promozione di vari tipi di concorsi sui social e su internet.

I servizi legali messi a disposizione da Legal for Digital sono incentrati sui contratti per il web, il regolamento europeo del GDPR e le norme sulla privacy, la tutela dei marchi e la prevenzione legale in ambito e-commerce. L'attività viene svolta principalmente online, con la possibilità di gestire ogni rapporto professionale in modo personalizzato e umano, oltre alla disponibilità fisica delle sedi di Milano e Lucca.

Il valore aggiunto della consulenza legale in ambito digitale

La mancata attenzione agli adempimenti legali nel contesto digitale può mettere a rischio la sostenibilità del business, causando danni economici ingenti in caso di sanzioni e azioni giudiziarie da parte delle autorità, dei consumatori e di altre aziende. Per tutelare il proprio business è essenziale lavorare in modo preventivo, regolarizzando ogni attività affinché tutto avvenga nel pieno rispetto della normativa di legge.

Si tratta di un investimento intelligente di risk management, attraverso il quale evitare di spendere somme spesso piuttosto elevate per la violazione delle leggi, proteggendosi al contempo dalle perdite economiche legate alla mancata tutela del marchio e del copyright. In questo modo è possibile concentrarsi nello sviluppo del business, operando con maggiore tranquillità nel campo digitale grazie alla prevenzione legale delle controversie.

Legal for Digital mette a disposizione un servizio su misura di ogni cliente, dal professionista freelance alla multinazionale, con la possibilità di usufruire della comodità di un servizio 100% digitale e della qualità di un approccio personalizzato in cui la persona è sempre al centro. Lo studio legale propone anche un call conoscitiva gratuita e senza impegno, un'occasione per scoprire in che modo Legal for Digital può fornire un reale valore aggiunto al proprio business online.

Per maggiori informazioni

02 51823122

[email protected]

