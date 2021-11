18 novembre 2021 a

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Invitare Giuseppe Conte alla Leopolda? "Non lo invito alla Leopolda perché è per gente che fa politica..". Così Matteo Renzi alla trasmissione Karaoke Reporter su Radio Rock. Il leader Iv si è esibito appunto in un karaoke cantando 'Ragazzo Fortunato' di Jovanotti. "Alla faccia di chi ci vuol male".