Musei: con UffiziKids addetti speciali per aiutare i bimbi alla scoperta delle meraviglie del museo

Firenze, 18 nov. - (Adnkronos) - A partire da domani agli Uffizi ci sarà una squadra di circa cinquanta addetti speciali, riconoscibili da una spilla con logo speciale, pronti a fornire alle famiglie tutte le informazioni necessarie per orientarsi al meglio nella variegata offerta di proposte della Galleria per i visitatori più piccoli. È l'iniziativa UffiziKids, il nuovo 'marchio' che raccoglie tutte le attività dedicate ai bambini nel complesso museale fiorentino.

Realizzato nella sua veste grafica dalla società di comunicazione Carmi & Ubertis (creatrice del logo generale delle Gallerie degli Uffizi, vincitore lo scorso anno del prestigioso premio di design Compasso d'Oro) raffigura, oltre al nome, un simbolo semplicissimo, iconico e alla portata di tutti i bambini: lo "smiley", ovvero la faccina sorridente.

Da adesso in poi UffiziKids, sarà il nuovo 'contenitore' (anche di comunicazione) che accoglierà tutte le attività per i bimbi a cura del Dipartimento Educazione, (realizzate dall'Area Scuola e Giovani e dall'Area Accessibilità e Mediazione culturale) del museo. Online da oggi una apposita pagina sul sito delle Gallerie (https://www.uffizi.it/pagine/uffizi-kids), e, prossimamente, verrà attivato un gruppo facebook tematico per dialogare con le famiglie; tanti nuovi programmi, ora in cantiere, che prenderanno vita nei prossimi mesi.