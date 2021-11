Covid: Malpezzi, 'centrodestra e Iv dicano se sostengono ancora governo'**

18 novembre 2021 a

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “È arrivato il momento che centrodestra e IV chiariscano se hanno ancora fiducia nel governo Draghi. Altrimenti non si spiega perché in aula al Senato abbiano votato alcuni emendamenti con FdI nonostante il parere contrario dell'esecutivo. Sono convinta che serva davvero un metodo di lavoro condiviso in vista dell'iter parlamentare della legge di bilancio. Il Pd è al governo con serietà e responsabilità. Mi domando se anche Lega, FI e IV si stiamo comportando nello stesso modo”. Così la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi.