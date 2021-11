Mantova: estorce denaro a minorenni, in carcere capo 'baby gang' già ai domiciliari

18 novembre 2021 a

Milano, 18 nov. (Adnkronos) - Gli agenti della squadra Mobile di Mantova hanno arrestato un 20enne fino allo scorso anno ritenuto a capo di una baby gang e con un vasto curriculum criminale per rapina in concorso, furto aggravato ed evasione dai domiciliari. Nelle scorse settimane alcuni giovanissimi studenti avevano segnalato che in corso Garibaldi, mentre rientravano a casa da scuola, sono stati avvicinati da un ragazzo che li aveva minacciati ed intimoriti, costringendoli di fatto a consegnargli il denaro in loro possesso. Le indagini hanno permesso di fermare il giovane, riconosciuto nelle foto da alcune vittime.

Nello specifico, il 20enne adescava all'ingresso della propria abitazione ignari studenti - si presume con la collaborazione di un complice - con la proposta di realizzare affari convenienti; una volta entrati in casa, li minacciava violentemente, vantandosi di aver accoltellato un ragazzo durante una rissa e mostrando con fierezza il braccialetto elettronico alla caviglia perché ai domiciliari. Alle vittime terrorizzate non rimaneva altro da fare che consegnare denaro e gli oggetti di valore. Per il giovane si sono aperte le porte della casa circondariale di Mantova.

Il questore di Mantova Paolo Sartori, in considerazione "della gravità di quanto accaduto e dei numerosi e preoccupanti precedenti che il soggetto può vantare" ha dato disposizioni alla Divisione anticrimine della questura di avviare la procedura finalizzata alla applicazione di una misura di prevenzione personale prevista dal codice delle leggi antimafia.