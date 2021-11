Arte: una sim card fortunatissima, per la prima volta all'asta un numero di telefono speciale (2)

18 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Capita addirittura che alcune persone siano disposte a sborsare somme ingenti per potersi aggiudicare una targa automobilistica o un numero telefonico contente più volte il numero 8, così come sono molto ambiti gli appartamenti all'ottavo piano, che hanno quindi valori immobiliari particolarmente elevati.

Se ruotato di 90 gradi, il numero otto diventa il simbolo dell'infinito, chi acquisterà questa piccola meraviglia tecnologica vedrà moltiplicata la propria fortuna in eterno.

"È davvero speciale la vendita - per la prima volta in asta - di un numero di telefono. Si tratta di un numero composto da nove volte il numero 8 che è per i cinesi il numero della fortuna, una nuova sfida per la nostra azienda e un'opportunità per i nostri clienti originali di aggiudicarsi un qualcosa di davvero unico ed esclusivo", dichiara Guido Wannenes, Ceo di Wannenes.