Camera: Ceccanti (Pd), 'argomenti Colletti per la Cunial valgono per deputati nudisti?'

Roma, 18 nov (Adnkronos) - "Se l'argomento del Presidente Colletti per consentire alla deputata Cunial di entrare senza green pass contro una normativa regolarmente approvata è che una parte di elettorato che la pensa come lei debba essere rappresentata, consentiremo anche ai parlamentari sostenitori dei nudisti di entrare nudi? Avevamo la senatrice Poretti nella XVI legislatura che difendeva i nudisti ma lei non lo chiese mai". Lo dice il deputato del Pd Stefano Ceccanti.