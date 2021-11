18 novembre 2021 a

Roma, 18 nov (Adnkronos) - "Ma Conte non aveva detto solennemente e stizzito che i 5 Stelle avrebbero disertato i canali Rai perché lui non era stato chiamato a decidere i direttori dei Tg? Avevo detto che sarebbe durato poco ma non pensavo che non reggessero nemmeno un giorno!". Lo scrive su Facebook il presidente di Italia Viva Ettore Rosato, postato la foto dell'apparizione di Mario Turco del M5s al Tg2 di oggi.