Senato: D'Arienzo (Pd), 'falso che mi sia azzuffato con Marcucci'

Roma, 18 nov (Adnkronos) - "Leggo con stupore che secondo Il Foglio mi sarei azzuffato e scambiato insulti con il collega Marcucci. Ciò non corrisponde assolutamente al vero e sono dispiaciuto che uno scambio verbale, anche se acceso, sulle modalità tecniche di voto sia stato trasformato in un contrasto politico sul tema in discussione in quel momento. Auspico una maggiore attenzione nel riportare i fatti che avvengono in Parlamento". Lo dichiara il senatore Vincenzo D'Arienzo, della presidenza del gruppo Pd.