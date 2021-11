Rugby: Peroni Top10, il derby lombardo Calvisano-Viadana lancia l'ottavo turno

18 novembre 2021 a

Roma, 18 nov. - (Adnkronos) - Il derby lombardo tra il Transvecta Calvisano e il Rugby Viadana accende le luci sull'ottava giornata del Peroni Top10, con l'anticipo di venerdì sera alle 20.35 in diretta su Rai Sport dal Peroni Stadium di Calvisano, diretto da Vedovelli, che può rivelarsi un importante crocevia stagionale per entrambe le formazioni. Appaiate al sesto posto con quattordici punti, le due formazioni giallonere si presentano al derby con animi contrapposti: Calvisano dopo la sconfitta interna contro Petrarca e lo stop forzato della scorsa settimana per la mancata trasferta a Roma contro la Lazio, Viadana sull'onda lunga della vittoria interna con Mogliano che ha garantito punti e morale.

L'importanza della sfida interna contro i cugini viadanese è ben chiara al coach dei longobardi, Gianluca Guidi: "E' una partita fondamentale per affrontare la quale non possiamo permetterci alcuna sbavatura. Il Viadana viene da una vittoria sul Mogliano e sarà particolarmente motivato. Dal canto nostro dovremo affrontare questa partita sapendo che, giocoforza, possiamo avere un solo risultato possibile, se vogliamo uscire da una condizione di classifica che ci vede molto distanti dalla vetta. Non ci saranno particolari chiavi tecniche di approccio alla gara, tutto dipenderà dalla concentrazione e dalla attenzione che sapremo mettere sull'incontro” spiega l'ex numero nove dell'Italia.

"Nelle ultime due partite, a Roma contro le Fiamme Oro e in casa contro Mogliano, abbiamo iniziato a mostrare chiari segnali di crescita, sia in attacco sia in difesa. Domenica abbiamo la responsabilità di partire da questo livello e di cercare di migliorarlo ulteriormente. Sappiamo che l'atmosfera di un derby e di uno stadio che non è il nostro è ben diversa, ma la squadra deve restare sempre concentrata sull'obiettivo. I numeri parlano chiaro, 9 mete e i tanti break in difesa ricevuti confermano che la direzione è quella”, analizza il collega viadanese Fernandez.