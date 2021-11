Alitalia: Fico scrive e protesta con Draghi, 'non trasmesso documento chiesto da Parlamento' (3)

18 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Da queste premesse parte l'affondo di Fico. "Ritengo opportuno rammentare che, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge n.234 del 2012, quando una decisione in materia di aiuti di Stato o una procedura d'infrazione avviata nei confronti dell'Italia è posta 'alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto a parere parlamentare, nonchè in ogni altro caso, su richiesta di una delle due Camere, il presidente del Consiglio dei ministri o il ministro per gli Affari europei comunica alle Camere le informazioni o i documenti relativi a tali atti'. In base al comma 5 del medesimo articolo, il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti così trasmessi".

"A tali disposizioni -ricorda ancora Fico- è stata data applicazione, sin dalla entrata in vigore della legge n.234 del 2012, con riferimento alle procedure di infrazione oggetto di disposizioni contenute nei disegni di legge europea o di delegazione europea, attraverso la loro sistematica trasmissione alle commissioni parlamentari competenti da parte del ministro o sottosegretari per gli Affari europei".

"Le commissioni competenti hanno inoltre chiesto e ottenuto, con le medesime modalità, la trasmissione di procedure di infrazione poste alla base di ulteriori progetti di legge o schemi del Governo. Nei casi in cui il Governo ha raccomandato l'uso riservato dei documenti così trasmessi, ne è stata consentita la visione ai componenti delle commissioni competenti presso le relative segreterie senza poterne ottenere copie". Dopo questo ampio excursus, Fico conclude quindi la lettera chiedendo a Draghi che in futuro le richieste "di trasmissione documenti ed informazioni su procedimenti in materia di aiuto di Stato avanzate dagli organi parlamentari" vengano accolte.