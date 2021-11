Corsi di trading: perché oggi è così importante puntare sulla formazione

18 novembre 2021 a

(Chiasso - Svizzera, 18 novembre 2021) - Chiasso - Svizzera, 18 novembre 2021 - Il successo del trading online non sembra davvero arrestarsi. Ogni giorno la rete viene popolata da migliaia di investitori e la grande novità di questo ultimo periodo storico è che borse e mercati non sono più animati da soli professionisti del settore. Al contrario, è sempre crescente il numero di semplici privati che si avvicinano alle negoziazioni digitali innanzitutto per passione: persone con un'altra attività primaria, che iniziano a dedicarsi al trading nella speranza di creare un lavoro ed un guadagno collaterali.

Non sorprende dunque che l'esplosione del trading online vada di pari passo con quella di tanti portali dedicati all'analisi di questo mondo e, soprattutto alla formazione: portali che vengono arricchiti quotidianamente con articoli di approfondimento, ma anche con vere e proprie lezioni. Un esempio in tal senso è il portale segnaliditrading.net che offre Search Engine Optimization , pensato per aiutare gli utenti ad utilizzare al meglio tutti gli strumenti necessari per operare nel mercato azionario.

Dalla teoria alla pratica

Un aspetto di fondamentale importanza nei corsi di trading online di ultima generazione è proprio legato alla loro scelta di non ridursi alla semplice teoria. Questi corsi infatti arrivano a fornire non solo consigli pratici, ma anche vere e proprie strategie operative, già messe in atto da diversi professionisti del settore. Detto questo senza conoscenze non si va da nessuna parte ed è per questo che ogni corso che si rispetti porta con sé diverse lezioni dedicate ai concetti ed ai termini che stanno alla base di ogni negoziazione digitale.

Sviluppare competenze specifiche sul tema è infatti l'unico modo che permette ad un trader di operare in maniera consapevole. In caso contrario il rischio è quello di comprare e vendere sulla base del solo istinto ed è inutile sottolineare quanto questo tipo di approccio possa essere pericoloso.

Cosa è il trading online

Fare trading online significa dedicarsi alla compravendita dei vari asset e degli strumenti finanziari presenti nei vari mercati di tutto il mondo. Un investitore, ogni giorno, compra beni ad un determinato valore, per poi provare a rivenderli ad una cifra superiore. In borsa infatti il valore di ogni asset non è fisso, è volatile: questo vuol dire che, in base a tutta una serie di fattori, il prezzo dei beni presenti nel mercato può salire e/o scendere. Il trader punta a trarre guadagno proprio da questa volatilità e deve riuscire ad organizzare acquisti e vendite in anticipo rispetto ai suoi competitori.

Per farlo deve riuscire a capire l'andamento di un determinato titolo prima degli altri e questo chiama in causa un altro grande tema del trading, ovvero i fattori che regolano le fluttuazioni. Ebbene, questi sono davvero moltissimi e spesso non si limitano nemmeno alla storia dell'asset in questione: spesso infatti il valore di uno strumento finanziario finisce col venire influenzato persino da grani questioni/decisioni economiche o politiche di natura nazionale o internazionale.

Come iniziare ad investire

Un ultimo aspetto da tenere in considerazione quando si parla di trading online per principianti è quello relativo ai partner senza cui è semplicemente impossibile iniziare ad investire. Stiamo parlando dei broker, ovvero di piattaforme virtuali che permettono di accedere ai mercati previa iscrizione. I broker svolgono un ruolo di intermediario, ma questo non vuol dire che siano tutti uguali: infatti ogni piattaforma consente di investire su mercati e addirittura con strumenti finanziari selezionati.

Ma non solo, visto che, in molti casi, i singoli broker hanno condizioni d'uso e persino modalità operative uniche nel loro genere. Un buon trader, dunque, non solo deve capire su quali asset investire e quando farlo, ma deve anche essere in grado di scegliere il broker più adatto alle proprie esigenze.

