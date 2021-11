Motomondiale: test Jerez, Nakagami il più veloce nella prima giornata

18 novembre 2021 a

Jerez, 18 nov. - (Adnkronos) - Takaaki Nakagami è stato il più veloce nella prima delle due giornate di test collettivi ufficiali della MotoGP, in preparazione della stagione 2022, sul circuito di Jerez de la Frontera. Il giapponese della Honda ha girato in 1'37″313 precedendo tre piloti Ducati: il francese Johann Zarco (Team Pramac) 2° a 43 millesimi dalla vetta, Enea Bastianini (Team Gresini) terzo a 46 millesimi e Francesco Bagnaia con la moto ufficiale. Quinta piazza per lo spagnolo dell'Aprilia Maverick Viñales, a 259 millesimi da Nakagami, che si lascia alle spalle la Suzuki del connazionale Alex Rins.