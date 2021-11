Allianz Partners: "Da sempre impegnati in sostegno parità di genere"

18 novembre 2021 a

Milano, 18 nov. (Adnkronos/Labitalia) - “Allianz Partners è da anni impegnata nella valorizzazione del talento femminile e nel creare condizioni di parità in azienda sviluppando la cultura del merito e sostenendo ovviamente anche la maternità. A livello istituzionale abbiamo lanciato il premio Valeria Solesin che si appresta a giungere alla sua quinta edizione per premiare quei giovani che nelle loro tesi di laurea sviluppano i temi della parità e inclusione di genere. Quest'anno inoltre premieremo anche le tesi di laurea sul tema 'donne e Stem' particolarmente attuale perché coerente con la sempre maggiore domanda di figure professionali in ambito tecnico scientifico nel mondo del lavoro. Per noi è motivo di grande emozione e anche per me personalmente essendo autrice del libro “Forza ragazze al lavoro”, in cui ritengo che siano proprio i giovani a dover farsi sentire e dire la loro su questo argomento”. Lo ha dichiarato Paola Corna Pellegrini, ceo Allianz Partners, in occasione di Rock Your Mind, primo rock festival dedicato al mondo Stem organizzato da Employerland Srl.

L'iniziativa -in cui centinaia di studenti e neo-laureati Stem hanno potuto incontrare aziende 'top employer' per sessioni one to one di orientamento e reciproca valutazione- si è tenuta oggi a Milano presso Cariplo Factory.