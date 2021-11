18 novembre 2021 a

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Se andrà in Rai? "Per via del mio libro, ho già fatto tutte le trasmissioni" del servizio pubblico, "per par condicio ora tocca a Mediaset e La7". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, presentando il suo libro 'Un amore chiamato politica', al Fla Festival a Pescara, e rispondendo a una domanda sull'eventuale presenza in Rai dopo il diktat dei vertici pentastellati.