Calcio: Genoa, Criscito e Caicedo ko, saltano la Roma

Genova, 18 nov. - (Adnkronos) - Brutte notizie per Andriy Shevchenko, pronto all'esordio da allenatore del Genoa nela sfida di domenica sera a Marassi contro la Roma di José Mourinho. Al forfait di Mattia Destro, già assente contro l'Empoli, si sono aggiunti quelli del capitano, Domenico Criscito e di Felipe Caicedo. Fermati da un problema muscolare nel corso dell'allenamento di martedì, i due giocatori hanno conosciuto l'esito degli esami, diffuso dalla società con una nota ufficiale. "Il Genoa Cfc comunica che gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato per Domenico Criscito una lesione di primo/secondo grado all'adduttore destro, per Felipe Caicedo un trauma distrattivo di basso grado al muscolo semitendinoso destro. I tempi di recupero saranno valutati con controlli successivi".