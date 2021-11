Calcio: Glasgow Rangers, Van Bronckhorst è il nuovo allenatore

18 novembre 2021 a

Glasgow, 18 nov. - (Adnkronos) - I Glasgow Rangers hanno deciso di affidare la panchina a Giovanni van Bronckhorst che ha preso il posto di Steven Gerrard andato all'Aston Villa. Van Bronckhorst è una vecchia conoscenza del club scozzese: tra il 1998 e il 2001 ha collezionato 118 partite, segnando 22 gol. Il tecnico olandese eredita una squadra campione di Scozia in carica e prima in campionato con 4 punti di vantaggio sul Celtic, nonché ancora in lotta per la qualificazione al prossimo turno di Europa League.