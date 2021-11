Veeva svela nuovi potenti strumenti digitali per consentire il futuro del coinvolgimento on demand dei medici

19 novembre 2021 a

a

a

Veeva CRM Engage Connect aggiunge nuovi modi per una comunicazione impeccabile tra prestatori di assistenza sanitaria e le équipe sul campo

BARCELLONA, Spagna, 19 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha presentato oggi le funzionalità di condivisione dei contenuti e messaggistica compatibili con Veeva CRM Engage Connect in occasione del Veeva Commercial & Medical Summit Europe. I professionisti del settore sanitario (HCPs) avranno ora accesso alle informazioni e alle risorse di cui hanno bisogno da parte delle aziende del settore Life Sciences quando ne hanno bisogno. Engage Connect sarà disponibile il mese prossimo all'interno dell'app Veeva Engage utilizzata da oltre un milione di HCP per le riunioni digitali.

Quando gli HCP hanno bisogno di informazioni, è difficile sapere quali siano gli informatori o le aziende da contattare. I medici desiderano effettuare ricerche e inviare richieste tramite messaggi velocemente e senza condividere i propri dati personali. Grazie alla messaggistica compatibile, le équipe sul campo possono avere scambi più tempestivi e mirati tra un incontro o un evento e l'altro.

"Con Veeva Engage Connect, le nostre équipe sul campo possono connettersi rapidamente con gli HCP in modo più personale e pratico attraverso messaggi compatibili, la pianificazione delle riunioni e, cosa ancor più importante, la condivisione delle risorse sui pazienti", ha dichiarato Deborah Sullivan, responsabile Field force automation presso Sanofi. "L'app ci consente di personalizzare le interazioni con i clienti offrendo allo stesso tempo agli HCP una specie di sportello unico in cui possono connettersi in modo proattivo con gli informatori di tutto il settore per ottenere quel sostegno che, in ultima analisi, contribuisce a migliorare la vita dei pazienti".

Veeva Engage Connect rende la messaggistica e la condivisione di contenuti in modalità chat semplici e compatibile. Le équipe sul campo possono rimanere più facilmente in contatto con HCP tramite:

"I medici preferiscono interagire con informatori e MSL alle loro condizioni e chiedono un accesso più pratico alle informazioni e alle risorse", ha dichiarato Bryce Davis, Senior Director, Veeva Engage strategy. "Veeva Engage Connect contribuisce a rafforzare i rapporti tra HCP e aziende del settore Life Sciences rendendo possibile un semplice coinvolgimento bidirezionale tra più aziende e marchi in un'unica app, facendo progredire il settore verso un mondo farmaceutico on demand".

Engage Connect fa parte della piattaforma Veeva Engage che rende possibile in qualsiasi momento qualunque canale di interazione attraverso video, telefonate, interazioni in presenza senza contatto o chat. Inizialmente introdotte per i primi utilizzatori nell'app MyVeeva for Doctors, il mese prossimo le nuove funzionalità di Veeva Engage Connect saranno disponibili per le équipe sul campo del settore biofarmaceutico. Gli HCP potranno connettersi e incontrare i team commerciali delle aziende del settore Life Sciences partecipanti utilizzando l'app Veeva Engage già esistente, disponibile nell'Apple app store e Google Play.

Per maggiori informazioni sulla piattaforma Veeva Engage, i professionisti del settore Life Sciences possono registrarsi al Veeva Commercial & Medical Summit Connect Europe di oggi alla pagina veeva.com/eu/summit. Al Summit odierno, Veeva ha anche dato notizia delle nuove innovazioni introdotte in Veeva CRM.

Ulteriori informazioniPer maggiori informazioni su Veeva CRM Engage Connect, visitare la pagina: veeva.com/eu/EngageConnect Per interagire con Veeva su LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems Per seguire @veeva_eu su Twitter: twitter.com/veeva_eu Per mettere un Like a Veeva su Facebook: facebook.com/veevasystems

Informazioni su Veeva SystemsVeeva è leader globale nello sviluppo di soluzioni aziendali in cloud per il settore Life Sciences. Impegnata a favore dell'innovazione, dell'eccellenza dei prodotti e del successo dei clienti, Veeva serve oltre 1.000 clienti, dalle più grandi aziende farmaceutiche del mondo alle aziende biotecnologiche emergenti. In qualità di società di pubblica utilità, Veeva si impegna a bilanciare gli interessi di tutte le parti interessate, compresi clienti, dipendenti, azionisti e i settori in cui opera. Per maggiori informazioni, visitare veeva.com/eu.

Dichiarazioni previsionaliQuesto comunicato contiene dichiarazioni previsionali, tra cui la domanda e l'accettazione da parte del mercato dei prodotti e dei servizi di Veeva, i risultati dell'uso dei prodotti e dei servizi di Veeva e le condizioni generali dell'attività, in particolare nel settore Life Sciences. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa si basano sulle prestazioni storiche di Veeva e sui suoi attuali piani, stime e aspettative, e non sono una rappresentazione che tali piani, stime o aspettative saranno realizzati. Tali dichiarazioni previsionali rappresentano le aspettative di Veeva alla data di questo annuncio stampa. Gli eventi successivi possono far cambiare queste aspettative e Veeva declina qualsiasi obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali in futuro. Queste dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi noti e sconosciuti e a incertezze che possono far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente. Ulteriori rischi e incertezze che potrebbero influenzare i risultati finanziari di Veeva sono inclusi nelle didascalie "Fattori di rischio" e "Discussione e analisi della gestione delle condizioni finanziarie e dei risultati delle operazioni", nella presentaizone della società sul modulo 10-Q per il periodo terminato il 31 luglio 2021. Questo è disponibile sul sito web della società veeva.com nella sezione Investitori e sul sito web della SEC all'indirizzo sec.gov. Ulteriori informazioni sui potenziali rischi che potrebbero influenzare i risultati effettivi saranno incluse in altri documenti che Veeva presenta di volta in volta alla SEC.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg