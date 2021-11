Basket: Nba, Miami batte Washington e conquista il primo posto a Est

19 novembre 2021 a

Miami, 19 nov. - (Adnkronos) - Miami (11-5) vince 11-97 la prima delle due sfide consecutive contro Washington (la seconda è in calendario sabato notte) e si prende il primo posto a Est al pari dei Brooklyn Nets (11-5), chiudendo forte grazie a un secondo tempo da 65 punti realizzati di squadra in due quarti. Agli Wizards (10-5), alla seconda sconfitta in fila dopo la partenza da record e costretti a rinunciare a Spencer Dinwiddie , non bastano i 30 punti di Bradley Beal e i 19 con 13 rimbalzi e 7 assist di Kyle Kuzma.

Miami invece è senza l'infortunato Tyler Herro, ma ha ormai ritrovato sul parquet uno straordinario Jimmy Butler decisivo con 32 punti (11/19 dal campo, un perfetto 10/10 ai liberi, 5 assist e +11 di plus/minus in 34 minuti). Al resto pensa Bam Adebayo sotto canestro con 20 punti e 9 rimbalzi, mentre sono 18 quelli di un convincente Gabe Vincent con 6/12 dal campo e tre canestri da lontano a bersaglio.