Bce: Lagarde, 'su calo inflazione restiamo fiduciosi'

Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - "È difficile prevedere esattamente quando diminuiranno gli attuali fattori" che spingono in alto l'inflazione ma "rimaniamo fiduciosi che queste pressioni diminuiranno nel tempo". Lo afferma in un discorso la presidente della Bce Christine Lagarde ricordando che "la pandemia è una situazione senza precedenti, ci sono effetti che arrivano in ritardo e abbiamo poche esperienze passate su cui fare affidamento". Alla base della convinzione dell'Eurotower - aggiunge - il fatto "che non vediamo in atto le condizioni, né a livello di economia né a livello settoriale, affinché i livelli di inflazione diventino 'autosufficienti' " attestandosi al di sopra dei target della Bce..