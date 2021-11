Gruppo Saros Investigazioni: indagini aziendali per la tutela del patrimonio e della reputazione d'impresa

19 novembre 2021 a

(Roma 19 novembre 2021) - Soluzioni strategiche a tutela del patrimonio e dei diritti delle aziende contro frodi, abusi e concorrenza sleale

Roma 19 novembre 2021.Le indagini aziendali rappresentano sempre più una necessità in un segmento specifico dell'investigazione privata, volto a consentire un'adeguata tutela del patrimonio aziendale. Gruppo Saros Investigazioni, dal 1984 autorizzato sia con licenza per le indagini civili che penali, effettua attività d'indagine investigativa attraverso una rete capillare di collaboratori investigativi, professionisti ed altamente formati e specializzati in indagini volte alla tutela del patrimonio dell'impresa su tutto il territorio nazionale ed europeo.

“In ambito aziendale, è sempre più frequente il ricorso a strumenti di controllo e/o di investigazione interna all'impresa, sia per necessità di tutela del patrimonio che della reputazione aziendale, sempre più soggetti ad azioni scorrette sia da parte degli stessi dipendenti, sia da parte di soci e partners, come di competitor”, introduce Giordano Rosati, esperto in scienze investigative e sicurezza aziendale e titolare del Gruppo Saros Investigazioni. “Ci occupiamo di casi di concorrenza sleale, di manomissioni e sabotaggi a tutela di marchi e brevetti, nonché dalle classiche frodi legate alla finta malattia del dipendente, sempre più frequenti, e di abusi su permessi della legge 104 e furti in azienda”.

La tematica sui controlli che un datore di lavoro può svolgere nei confronti dei suoi dipendenti è una delle tematiche più delicate e normate, come sappiamo dallo statuto dei lavoratori, che si possono affrontare in ambito del diritto del lavoro. Infatti, è noto che i lavoratori godono di diverse tutele, fra le quali la riservatezza e la tutela della vita privata, da ciò consegue l'impossibilità da parte del datore di lavoro di porre in essere controlli sull'effettiva opera lavorativa del dipendente.

“Va però precisato che questi diritti devono conciliarsi anche con quelli del datore di lavoro, nel caso in cui egli abbia fondati sospetti circa un comportamento illegittimo del dipendente, potenzialmente dannoso per l'azienda”, aggiunge Rosati. “Il patrimonio delle aziende è, troppo spesso, messo in crisi a causa di dipendenti infedeli che mettono in atto comportamenti fraudolenti. Tutto ciò produce gravi danni per le imprese con perdite economiche e di immagine che, in taluni casi, possono portare persino alla chiusura dell'attività imprenditoriale stessa, con conseguente danno per tutti”.

Gruppo Saros Investigazioni offre tutti gli strumenti necessari per arginare il problema, accompagnando la proprietà in ogni singolo step volto alla risoluzione del problema e, soprattutto, operando nel rispetto delle normative vigenti nello specifico settore di riferimento. In questo modo viene garantita assistenza sia preventiva che successiva all'eventuale instaurazione di un giudizio per causa di lavoro.

“In un mercato sempre più competitivo e scorretto, uno strumento strategico per la protezione dei dati sensibili è costituito dalle c.d. bonifiche ambientali da microspie”, prosegue Rosati. “In taluni casi si rende necessario verificare l'esistenza di intercettazioni ambientali e telefoniche, ovvero la presenza di tecnologie volte alla captazione di suoni e immagini video all'interno di uffici o abitazioni private, attività che consente di analizzare lo stato dei luoghi in cui si discutono e si decidono le strategie aziendali verificandone l'eventuale presenza di microspie, telecamere nascoste e microregistratori”.

Gruppo Saros assiste le aziende anche con servizi di prevenzione, attività volte a garantire la ‘salubrità elettronica' degli ambienti aziendali decisionali e direttivi, ponendosi al servizio delle imprese nelle scelte strategiche che tutelano il patrimonio e i diritti delle aziende contro frodi, abusi e concorrenza sleale.

“In collaborazione con professionisti, noti laboratori e studi peritali a 360°, forniamo documentazione di ogni genere, rilasciando report con valore probatorio in ogni sede e grado di un eventuale giudizio”, conclude Giordano Rosati. “Un global service per la protezione aziendale, utile alle imprese nel risk management”.

