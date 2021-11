Roma: De Vecchis (Lega), 'indecente bonus a netturbini Ama contro assenteismo'

19 novembre 2021 a

a

a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “Stanziare 3 milioni per un bonus contro l'assenteismo dei netturbini di Ama è una decisione indecente, che offende chi ha sempre lavorato con serietà ed incentiva i soliti furbetti. Un aumento di stipendio insensato e ingiustificabile che sa di resa nei confronti degli assenteisti, ai quali addirittura si propone un aumento di stipendio pur di lavorare". Lo dichiara in una nota il senatore William De Vecchis della Lega.

"Soldi dei cittadini romani sprecati solo per assecondare la volontà del neo Sindaco Gualtieri, che in maniera del tutto improvvida aveva spergiurato di ripulire la città entro Natale. Non si può pensare di risolvere le questioni aperte di Roma a suon di bonus e mancette, servono soluzioni strutturali che vanno ben oltre i bonus a chi è già stipendiato per svolgere il suo mestiere”, conclude De Vecchis.