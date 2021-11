19 novembre 2021 a

Torino, 19 nov. - (Adnkronos) - “Oggi Dybala proverà a fare allenamento, ieri non ha fatto niente. Lui ha voglia di esserci, non ha problemi ma con il polpaccio bisogna stare attenti. Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio, in merito alla presenza in campo di Paulo Dybala.