Covid: Mattarella, 'dovere morale distribuire vaccini in maniera equa'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "I vaccini adesso vanno posti nella disponibilità di tutti i Paesi in misura equa. E' un dovere morale distribuire rapidamente i vaccini nei luoghi dove sono ancora insufficienti. Farlo è anche interesse concreto di tutti per debellare completamente il virus, evitando che in un mondo sempre più strettamente connesso si riproponga con pericolose varianti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale de "I Giorni della Ricerca", iniziativa promossa dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc).