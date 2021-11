19 novembre 2021 a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Nella lotta al Covid "la scienza è chiamata ancora ad intervenire, anche per fornire informazioni e conoscenze". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale de "I Giorni della Ricerca", iniziativa promossa dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc).