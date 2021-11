Ricerca: Mattarella, 'affrontare e vincere battaglia contro antiscienza su social'

19 novembre 2021 a

a

a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "'I Giorni della Ricerca' sono giorni di alleanza tra ricerca e informazione. Divulgare, far conoscere, sensibilizzare, particolarmente nelle scuole, sono leve per sollecitare la partecipazione. Questi messaggi debbono misurarsi anche con i nuovi strumenti della comunicazione rapida e globale, laddove si annidano nuclei che propagano l'antiscienza. È una sfida nei luoghi della modernità, occorre affrontarla e vincerla, ne va della prosecuzione di quel percorso virtuoso iniziato cinquant'anni or sono". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale de "I Giorni della Ricerca", iniziativa promossa dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc).