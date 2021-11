Sport: Fiamme Gialle, Sara Fiorini vince il premio 'studio e sport'

19 novembre 2021 a

Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Nell'ambito del XXV Premio Internazionale Fair Play Menarini 2021, tra i vari prestigiosi riconoscimenti assegnati, anche il premio Fiamme Gialle “Studio e Sport”, attribuito a Castiglion Fiorentino ogni anno ad uno studente della Provincia di Arezzo, individuato dall'Ufficio Scolastico Provinciale, per essersi particolarmente distinto sia nello studio che nella pratica sportiva. Il premio quest'anno è stato assegnato a Sofia Fiorini, marciatrice della società Libertas Livorno, del Liceo Scientifico G.Galilei di Poppi (AR). Alla studentessa, premiata nel corso della cerimonia dal Comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle, Gen.B. Vincenzo Parrinello, e dall' olimpionica gialloverde Giulia Quintavalle, è stata, inoltre, riservata la possibilità di essere ospite per un weekend, presso il Centro Sportivo delle Fiamme Gialle a Castelporziano.

Per Sofia è stata organizzato uno speciale fine settimana perché, in virtù della disciplina sportiva da lei praticata, la marcia, trascorrerà il weekend con la neo campionessa olimpica Antonella Palmisano. Oggi, al suo arrivo, è stata accolta proprio da Antonella, dal marito Lorenzo Dessi e dalle marciatrici della sezione giovanile Fiamme Gialle “Gaetano Simoni”, con i quali ha visitato gli impianti del Centro Sportivo e subito dopo ha pranzato presso la mensa insieme agli atleti gialloverdi. Il programma del weekend sarà denso di impegni non solo sportivi, ma anche culturali. Nelle giornate che trascorrerà a Castelporziano, saranno organizzate da Lorenzo delle sedute di allenamento, sia insieme alle marciatrici della sezione giovanile, coetanee e avversarie in campo di Sofia, sia con la campionessa olimpica Antonella. E dopo le fatiche non potrà mancare, in un weekend nella Capitale, una parte culturale e di svago, in cui la giovane studentessa sarà accompagnata da Antonella e Lorenzo, alla scoperta delle bellezze storiche e monumentali di Roma.