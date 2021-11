M5S: Renzi, 'Conte? Di Maio gli sta facendo le scarpe'

19 novembre 2021 a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Conte non ha capito che politica è confronto e scappa perché ha paura. Ha paura di tutto, anche della sua ombra. Del resto lui sta alla politica come io sto al sanscrito antico". Lo dice Matteo Renzi ad HuffPost.

"Mi ricorda un mio amico che, a scuola media, provocava: 'Oh, ci si vede alle 2 appena suona la campanella e si fa a cazzotti'. Alle due io mi presentavo. Ma lui era già scappato a casa impaurito. Peccato, ma non accaniamoci. Ci sta già pensando Di Maio a fargli le scarpe, non attacchiamo anche noi il povero Giuseppi".